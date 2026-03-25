Amnistía Internacional, la PAH y Greenpeace convocan una concentración en Elche por el derecho a la vivienda

La crisis de la vivienda es una realidad que cada día se vuelve más preocupante nos sólo en nuestros país sino a nivel mundial. Para ejercer presión ante las instituciones y se establezcan medidas que garanticen el acceso de todos a una vivienda digna, tres entidades se han unido en la convocatoria de distintas movilizaciones: Amnistía Internacional, Greenpeace y en el caso de Elche la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Elche y Crevillent.

Sandra Murcia, responsable de comunicación de AI en Elche nos explica en que va consistir esta acción y qué medidas deberían adoptar los gobiernos en pro de un modelo que sitúe a las personas y el planeta por encima del beneficio económico.