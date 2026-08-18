20 bailarines aficionados reciben formación en danza en el campus 'The MoVida SUNSET' de Villena

Los 20 participantes seleccionados para el campamento 'The MoVida SUNSET' en Villena se están formando, esta semana, en disciplinas como la danza y el movimiento corporal escénico. El proyecto se encuentra coordinado por coreógrafos y bailarines profesionales, entre los que destaca José Luis Valero, quien ha formado parte del equipo de baile de artistas como Beyoncé, Chanel, Bad Bunny, Aitana o Lola Índigo.

Este primer campamento de verano de danza nace tras las primeras jornadas de 'The MoVida', una iniciativa en la que bailarines y coreógrafos convirtieron Villena en un punto de encuentro para el baile y el lenguaje corporal escénico.

José Ayelo, director de la Casa de Cultura de Villena (KAKV), ha explicado que "el resultado del encuentro fue tan bueno que se decidió hacer un campus un poco más especializado, que tuviera como protagonista la danza y el movimiento".

La programación de 'The MoVida SUNSET' finalizará este jueves 20 de agosto y está impartida por Carol Bastida, Alexandra Delgado y José Luis Valero, profesionales del mundo de la danza. Su horario está comprendido en el turno de mañanas, de 10:00 horas a 13:30 horas, y está distribuido en 3 clases con un respectivo descanso intermedio.

En ellas, los alumnos reciben una formación intensiva en danza y creación artística, que se verá reflejada el domingo 23 de agosto, en el escenario instalado en las inmediaciones de la Pirámide de la Plaza de Toros. Dichos bailarines ofrecerán, a las 20:00 horas, un espectáculo que inaugurará la 10ª edición del festival de artes escénicas y circenses, 'HOP! Villena'.