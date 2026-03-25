CELEBRACIÓN

El 12 de abril vuelve la fiesta al Hort de la Cuerna con el Campeonato Mundial de Lanzamiento de hueso de dátil

La Asociación Cultural Deportiva Penya Altabix es la organizadora de este evento en el que no faltará la música, las paellas y una barbacoa popular

Mayte Vilaseca

Elche |

El Campeonato Mundial de Lanzamiento de hueso de dátil ya tiene fecha y lugar: será el 12 de abril en el parque del Hort de la Cuerna en el barrio de Altabix. Como siempre la parte competitiva se complementará con una fiesta popular con paellas, barbacoa, música y juegos infantiles. Carlos San José, presidente de la Asociación Cultural Deportiva Penya Altabix organizadora del evento, nos cuenta todo lo que han preparado y nos presenta al que ha sido elegido como "Datilero del año" que es Isidoro Baides, más conocido el redes sociales como 'El cuñao de Tik Tok'

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