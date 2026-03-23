La medicina lo tiene claro: una boca sana previene enfermedades cardíacas

Vicente Hernández es el coordinador del Grado en Odontología de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche que se imparte en las nuevas instalaciones de la Sede Capitolio. Allí en sus consultas se están llevando a cabo las revisiones gratuitas y abiertas todos los ciudadanos que deseen comprobar el estado de salud de su boca. Y es que médicos y odontólogos coinciden en que una boca sin caries ni enfermedad periodontal es una garantía de apoyo a nuestro sistema inmunitario e incluso previene enfermedades cardiovasculares.

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