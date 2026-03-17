CIENCIA

La Fundación Salud Infantil, la Fundación Garcia Peralta y la Universidad Nebrija se unen en una Cátedra de Neurodesarrollo Infantil

A lo largo de cinco años y bajo la dirección de la Dra. Ana Igual, llevarán a cabo un proyecto de investigación sobre la detección de anomalías en el desarrollo de la comunicación en la etapa 18 meses-6 años

Mayte Vilaseca

Elche |

El pasado mes de octubre la Fundación Salud Infantil de Elche firmó un convenio de colaboración con la Universidad Antonio de Nebrija auspiciado por la Fundación García Peralta. Su objetivo la creación de una cátedra específica de Neurodesarrollo Infantil cuyo primer trabajo se está centrado en una investigación para detectar en su estadio más temprano anomalías en el desarrollo de la capacidad comunicativa en niños entre los 18 meses y los tres años. La peculiaridad de este estudio es que se realizará a través del análisis de la mirada de los niños y niñas participantes en él, tanto de aquellos a los que ya se les ha diagnosticado algún tipo de trastorno, por ejemplo del espectro autista, como a los que no.

La Dra. Ana Igual, fisioterapeuta y directora de este proyecto, y la directora de la Fundación Salud Infantil, la Dra. Jessica Piñero nos cuentan cómo surgió esta colaboración, en qué fase de la investigación se encuentran y cómo el apoyo a la ciencia marca la diferencia en la atención temprana.

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