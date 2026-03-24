VIAJA COMO ERES

Pangea Elche nos descubre cómo disfrutar de un viaje de novios inolvidable

Jon Fernández explica por qué una luna de miel va más allá de elegir un destino bonito y cómo crear una experiencia única

Mayte Vilaseca

Elche |

Los expertos en viajes lo tienen claro: la clave pàra convertir unos días de vacaciones en una experiencia inolvidable es diseñarlo a nuestra medida. Y como no hay dos parejas iguales en la tienda Pangea de Elche tienen muy claro que una buena organización es clave para que ese viaje de novios cumpla todas las expectativas.

Jon Fernández, director de la tienda Pangea Elche y nuestro experto en viajes, nos da esta semana las claves para acertar: desde los destinos más atractivos, hasta las garantías de apoyo y seguridad en viajes a países exóticos, la elección del alojamiento de nuestros sueños o el gusto por los detalles. Porque no hay dos lunas de miel igual, no hay dos viajes iguales.

La tienda Pangea está en Elche en Calle Aspe, 2.

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