La Vuelta regresa a la provincia de Castellón y pasará por primera vez por El Bartolo con 3,5 kilómetros de tierra

La Vuelta a España regresará a la provincia de Castellón en 2026 con un protagonismo destacado dentro del recorrido de la ronda ciclista. La sexta y séptima etapas, que se disputarán los días 27 y 28 de agosto, situarán a la provincia en el foco internacional de uno de los eventos deportivos con mayor repercusión mediática del mundo. La presentación oficial del trazado tuvo lugar este miércoles en el Principado de Mónaco, sede de la salida oficial de La Vuelta 26, que arrancará el próximo 22 de agosto.

Una de las principales novedades será la inclusión del sterrato en la sexta etapa, que se desarrollará íntegramente en la provincia de Castellón. El recorrido, de 176 kilómetros, partirá de Alcossebre y finalizará en la ciudad de Castellón, atravesando numerosos municipios del interior y la costa. El tramo más destacado será un sector inédito de 3,5 kilómetrosde camino de tierra hacia El Bartolo, en el término municipal de Benicàssim, que supondrá un desafío añadido para los ciclistas antes de la llegada a meta.

Tras esta etapa, la provincia volverá a ser protagonista con la salida de la séptima etapa desde Vall d’Alba, con final en Valdelinares, ya en la provincia de Teruel. Desde la Diputación de Castellón se ha subrayado la importancia de estas dos jornadas como una oportunidad para proyectar el territorio a nivel mundial y consolidar el deporte como motor de desarrollo económico. La Vuelta moviliza a miles de personas y genera un importante impacto económico diario en alojamiento y restauración, además de una proyección turística y mediática de largo alcance.