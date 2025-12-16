Castellón se viste de gala: la Supercopa femenina de España aterriza en el Skyfi Castalia en 2026

El Estadio Skyfi Castalia, hogar del CD Castellón, será el escenario de la Supercopa de España Iberdrola 2026, después de que la RFEF cerrara un acuerdo con la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de la ciudad. Con capacidad para más de 15.000 espectadores, el histórico estadio albergará las semifinales y la final de uno de los torneos más importantes del fútbol español.

La competición arrancará el martes 20 de enero con el derbi entre Real Madrid CF y Atlético de Madrid (19.00h) , seguido el miércoles 21 por el choque entre FC Barcelona y Athletic Club (19.00h). La final se jugará el sábado 24 (19.00h), y todos los partidos se podrán ver en directo por RTVE.

Castalia no es nueva en grandes citas: el pasado octubre fue sede del encuentro entre la selección española sub-21 y Finlandia, consolidando su experiencia como escenario de torneos de alto nivel. Ahora, la ciudad y su estadio se preparan para vivir tres días de fútbol de máximo nivel que prometen llenar las gradas y el ambiente de emoción.