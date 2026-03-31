Viver se convierte en laboratorio de riego inteligente para el nogal junto al IVIA

La Cooperativa de Viver y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) han puesto en marcha Nogalsens, un proyecto innovador que busca digitalizar el riego del nogal y aprovechar la sostenibilidad como herramienta para mejorar la rentabilidad y competitividad del cultivo.

Las parcelas gestionadas por la cooperativa en Viver servirán como banco de pruebas para definir pautas de riego adaptadas a las condiciones locales, ofreciendo soluciones prácticas frente a los retos que enfrenta el sector.

“En un cultivo como el nogal, ganar eficiencia hídrica y estabilidad productiva es clave para sostener la rentabilidad sin renunciar a criterios ambientales”, asegura Paco Ribelles, director del Área Agro de la Cooperativa de Viver.

El proyecto se centra en la digitalización del riego y en la aplicación de criterios de sostenibilidad, con el objetivo de ofrecer a los agricultores herramientas que incrementen la competitividad mediante pautas de riego precisas para cada parcela. “Trabajar con el IVIA nos proporciona metodología, transferencia de conocimiento y una base científica para ajustar el riego a nuestras condiciones reales en Viver, no a manuales genéricos”, añade Ribelles.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (AVFGA) dentro del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC 2023-2027), que busca modernizar la agricultura y las zonas rurales mediante innovación, digitalización y conocimiento aplicado.