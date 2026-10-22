Vithas Castellón pone en marcha una consulta integral para la pérdida de peso

l Centro Médico Vithas Castellón ha puesto en marcha una nueva consulta integral de pérdida de peso que aborda este proceso desde una perspectiva médica, nutricional y psicológica, adaptada a las necesidades de cada paciente.

El servicio cuenta con la doctora María Elena Puzzi, el nutricionista Daniel Martínez y la psicóloga Ana Arechavaleta, que trabajan de forma coordinada para favorecer una pérdida de peso saludable y sostenible.

La consulta parte de la premisa de que no existe una única estrategia válida para todas las personas. Factores como las alteraciones hormonales, el estrés, el descanso, las emociones y los hábitos cotidianos pueden influir en la evolución de cada paciente.

Un tratamiento personalizado

La doctora María Elena Puzzi destaca la importancia de estudiar cada caso de forma individualizada y comprender los factores que pueden dificultar la pérdida de peso. "La salud tiene un componente biopsicosocial. Todo influye: cómo comemos, qué comemos, nuestras emociones al comer y la forma en la que nuestro cuerpo responde", explica.

Desde el área nutricional, Daniel Martínez defiende una alimentación equilibrada y adaptada al estilo de vida de cada persona, sin recurrir necesariamente a restricciones excesivas. "No se trata de ponerse a dieta y pasar hambre, sino de encontrar el equilibrio entre los alimentos que nos gustan y las cantidades que necesitamos", señala.

La psicología completa el abordaje con herramientas para gestionar la alimentación emocional, la autoestima y la frustración asociada a intentos anteriores de perder peso. Ana Arechavaleta subraya que es necesario comprender qué papel desempeña la comida en la vida de cada persona para consolidar cambios duraderos.

El objetivo de la nueva consulta de Vithas Castellón es, por tanto, no limitarse a la pérdida de kilos, sino ayudar a los pacientes a adquirir hábitos saludables que puedan mantener en el tiempo, con un seguimiento adaptado a sus circunstancias.