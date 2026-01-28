Vithas Castellón y la Fundación Síndrome de Down Castellón renuevan su convenio

Vithas Castellón y la Fundación Síndrome de Down Castellón han renovado su convenio de colaboración, consolidando una alianza estratégica orientada a la inclusión social, la sensibilización y el apoyo a las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales. Este acuerdo da continuidad al trabajo desarrollado en los últimos años y refuerza el compromiso de ambas entidades por seguir generando espacios de encuentro, aprendizaje y participación social que contribuyan a una sociedad más inclusiva, solidaria y comprometida. Este acuerdo refuerza el compromiso de ambas entidades por seguir generando espacios de encuentro, aprendizaje y participación social que contribuyan a una sociedad más inclusiva, solidaria y comprometida.

Impulso al voluntariado corporativo y la sensibilización social

Entre las acciones previstas se incluyen iniciativas de voluntariado corporativo, que permitirán a los profesionales de Vithas Castellón compartir experiencias, tiempo y actividades con las personas usuarias de la Fundación y de la Asociación Síndrome de Down Castellón. Estas acciones están orientadas a fomentar la sensibilización, el conocimiento mutuo y el compromiso social del personal del hospital. El convenio también contempla el desarrollo de acciones formativas y de promoción de la autonomía personal. En este marco, Vithas Castellón, bajo el paraguas de la iniciativa Vithas Aula Salud, impartirá talleres prácticos de primeros auxilios en sus instalaciones dirigidos a las personas participantes, así como sesiones formativas de reanimación cardiopulmonar (RCP) para el personal técnico y voluntario de la Fundación y la Asociación.

La directora gerente de Vithas Castellón, Amparo Marzal, ha señalado que “para Vithas es esencial mantener una relación cercana y estable con las entidades sociales, promoviendo acciones que aporten valor social y humano”. En este sentido, ha subrayado que “este convenio refleja nuestro compromiso con las personas y con iniciativas que fomentan la inclusión, la empatía y la responsabilidad social”.

Una alianza que genera impacto real en las personas y sus familias

Por su parte, Carolina Ballester, presidenta de la Fundación Síndrome de Down Castellón, ha destacado que “la renovación de este acuerdo es una muestra del compromiso real y continuado de Vithas Castellón con la inclusión de las personas con discapacidad intelectual”. Ballester ha puesto en valor que “este tipo de alianzas permiten avanzar en la autonomía, la formación y la participación activa de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, además de sensibilizar a la sociedad desde un ámbito tan relevante como el sanitario”. Desde la Asociación Síndrome de Down Castellón, su presidente, Alberto Mateu, ha señalado que “la colaboración con Vithas Castellón aporta un valor muy positivo tanto a las personas usuarias como a sus familias, al combinar formación práctica, experiencias compartidas y un trato cercano y respetuoso”.