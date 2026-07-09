Vithas Castellón alerta del aumento de los accidentes infantiles en verano y apela a la prevención

Las vacaciones de verano multiplican el tiempo que los niños pasan al aire libre, en piscinas, playas o practicando deporte. Sin embargo, este cambio de rutinas también conlleva un incremento de los accidentes infantiles, muchos de ellos evitables con medidas básicas de prevención y una vigilancia adecuada por parte de los adultos.

Desde Vithas Castellón alertan de que durante los meses estivales aumentan especialmente las consultas relacionadas con caídas, golpes, quemaduras, accidentes acuáticos y lesiones provocadas por el uso de bicicletas, patinetes y otros elementos de ocio.

La supervisora de la UCI Pediátrica de Vithas Castellón, Ana Palomares, explica que "los niños pasan más tiempo fuera de casa y participan en actividades diferentes a las habituales, lo que incrementa su exposición a situaciones de riesgo". Por ello, insiste en que "es fundamental que los adultos mantengan una supervisión constante y adapten las medidas de seguridad a cada entorno".

Especial atención en piscinas y playas

Los profesionales sanitarios destacan que los entornos acuáticos siguen siendo uno de los escenarios con mayor riesgo durante el verano. En este sentido, Palomares recuerda que la vigilancia debe ser permanente, ya que los accidentes pueden producirse en cuestión de segundos.

"Nunca debemos dejar solo a un menor cerca del agua, aunque sepa nadar o utilice dispositivos de flotación", advierte la especialista, quien señala que muchos de estos incidentes ocurren por una falsa sensación de seguridad o por pequeños descuidos.

Además de la vigilancia en el agua, desde el hospital recomiendan extremar las precauciones con el uso del casco al montar en bicicleta o patinete, aplicar protección solar de forma adecuada y evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día.

Saber actuar también salva vidas

Junto a la prevención, los especialistas subrayan la importancia de conocer nociones básicas de primeros auxilios para responder correctamente ante una emergencia.

"Ante una caída importante, una quemadura o un atragantamiento, mantener la calma y solicitar ayuda sanitaria de forma rápida puede resultar determinante", explica Palomares, quien anima a las familias a formarse en primeros auxilios porque "saber cómo reaccionar durante los primeros minutos puede marcar una gran diferencia mientras llega la atención médica especializada".

Desde Vithas Castellón recuerdan que la mayoría de los accidentes infantiles pueden evitarse con atención, prevención y sentido común, favoreciendo así que los menores disfruten de un verano seguro.