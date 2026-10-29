Vithas Castellón acoge una campaña informativa sobre la obesidad y sus riesgos para la salud

El Hospital Vithas Castellón ha acogido una jornada informativa sobre la obesidad en el marco de la campaña ‘El peso de lo invisible’, una iniciativa promovida por la compañía farmacéutica Lilly, con el respaldo de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO) y la Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO).

Durante la jornada, celebrada el 29 de octubre, se han realizado más de 96 pruebas gratuitas de composición corporal y fuerza muscular a las personas interesadas. Las pruebas han estado a cargo de María Elena Puzzi, médica general, y Rocío Tena, directora de Enfermería de Vithas Castellón. Las personas participantes han recibido un informe personalizado con sus resultados y orientación sobre salud metabólica y hábitos de vida saludables.

La iniciativa busca dar a conocer la obesidad como una enfermedad crónica y compleja, informar sobre sus posibles complicaciones y contribuir a reducir los prejuicios sociales asociados. Según la información facilitada por los promotores, esta enfermedad está relacionada con más de 200 complicaciones de salud.

Puzzi ha destacado la importancia de abordar la obesidad desde una perspectiva multidisciplinar y basada en la evidencia científica. «La obesidad es una enfermedad crónica multifactorial que requiere un abordaje multidisciplinario e integral basado en la evidencia», ha señalado. Asimismo, ha explicado que la campaña permite acercar información sobre salud metabólica y aspectos como el porcentaje de grasa corporal, la grasa visceral y la masa muscular y ósea.

Por su parte, Rocío Tena ha subrayado la importancia de facilitar el acceso a pruebas de este tipo y de reforzar la prevención. «Estas iniciativas permiten acercar la prevención a las personas, facilitar el acceso a las pruebas y concienciar sobre la importancia de cuidar nuestra salud», ha afirmado. La directora de Enfermería también ha resaltado el papel de estos profesionales en la promoción de hábitos saludables y en la atención a las necesidades de la población.

Desde Lilly España, Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos, ha indicado que la campaña ha llegado a más de 9.000 personas desde su puesta en marcha. Según ha explicado, el objetivo es contribuir a mejorar el conocimiento social sobre la obesidad y reducir los estereotipos asociados a quienes conviven con esta enfermedad.

Nueva consulta integral de pérdida de peso

La jornada coincide con la puesta en marcha de una nueva consulta integral de pérdida de peso en el Centro Médico Vithas Castellón. Según el centro, este servicio ofrecerá una atención personalizada que tendrá en cuenta la alimentación, el ejercicio físico y otros factores médicos, emocionales y conductuales que pueden influir en el proceso.

Con estas actuaciones, Vithas Castellón incorpora nuevas iniciativas de información, prevención y atención relacionadas con la obesidad y la promoción de hábitos saludables.