Vila-real repartirà aquest diumenge mascaretes per als menors de 14 anys

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha anunciat que el consistori definitivament durà a terme el repartiment de mascaretes entre la població via correu postal, i ha asegurat que hi haurà màscares per a tota la població. A més del repartiment postal, aquest mateix diumenge, coincidint amb la decisió del Govern central de permetre l'eixida de menors de 14 anys per a realitzar passejos curts, ja es repartiran algunes unitats per part de Policia Local, Protecció Civil i Creu Roja entre les persones que comencen a eixir amb menors a la via pública.

Benlloch es desplaçarà demà fins a l'empresa Hilaturas Temprado de Morella, a la qual l'Ajuntament ha adquirit màscares higièniques reutilitzables de diferents grandàries de manera que el consistori disposarà ja aquest cap de setmana de 6.000 unitats de grandària infantil i 10.000 d'adults.

Les instruccions per a la seua desinfecció s'inclouran en els sobres en els quals s'enviaran als domicilis per correu ordinari, tal com ha anunciat l'alcalde. En les 5.027 habitatges en les quals hi ha censats 7.800 xiquets i xiquetes menors de 14 anys s'enviaran màscares tant de grandària infantil com d'adults. A les màscares adquirides a l'empresa Hilaturas Temprado se sumaran les 20.000 unitats que l'Ajuntament ha comprat a través de la Diputació de Castelló i les 15.000 que s'estan confeccionant a través de la xarxa solidària amb la col·laboració de l'empresa local Dolores Cortés.