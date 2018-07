Vila-real aplicarà un pla d'ajust econòmic per a evitar l'impacte de les sentències urbanístiques del PP, el sobrecost dels fems i la reducció d'ingressos

Per a això, s’ha creat un pla d’ajust que passa per 10 punts.

Aquests reajustaments que és faran sobre les sentències, fruit de la gestió urbanística de l'anterior govern municipal del PP, així com també per reduir l’impacte d’altres despeses imprevistes, com el provocat pel sobrecost de 600.000 euros en el tractament del fem, és faran amb l'objectiu de reequilibrar els comptes i poder seguir impulsant el model de ciutat que Avança.

Per a aconseguir-ho, s'ha creat un pla d'ajust que passa per 10 punts, com són la reducció d'activitats en Estiu al Termet, la suspensió i canvi d'enfocament de la Vilabeca o la supressió de les ajudes a emprenedors. Així mateix, l'àrea de Serveis Públics se centrarà d'ací a final d'any en la tasca més bàsica d'atenció d'avisos i manteniment de carrers i jardins, s'intentarà estalviar en la mesura del possible en els festes de la ciutat i dels barris, i es suprimeix el Festival Internacional de Danses.

A totes aquestes mesures, també es suma una modificació en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) per a "consolidar el que ja tenim iniciat sense pensar a continuar creixent més, ja que eixa idea està ja molt obsoleta, i per tant, haurem de fer cirurgia amb el que ja hi ha en matèria urbanística", segons destaca l’alcalde de Vila-real, José Benlloch.