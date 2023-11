Víctimas del tren de Bejís reclaman justicia y "no volver a olvidar": "Hay imágenes que no se te van de la cabeza"

Las personas afectadas por el tren que se vio atrapado en el incendio de Bejís (Castellón) han reclamado "justicia" y "no volver a olvidar" lo ocurrido en agosto de 2022, al tiempo que han reconocido que "hay imágenes" de aquella tarde que "no se te van de la cabeza". Así, han insistido en que ese tren "no debería haber salido nunca" y han valorado que ahora, con el nuevo Gobierno valenciano --de PP y Vox--, "por fin" tienen "una voz que nos dice que no estamos solos".

Una representación de víctimas han sido recibidas este miércoles por la tarde en el Palau de la Generalitat por el 'president' Carlos Mazón y la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez. Una de ellas, Manuela, en declaraciones a los medios, ha demandado que "no se vuelva a olvidar" a las víctimas. "Para nosotros fue un accidente", ha recalcado. Tras haber sido recibidos en el Palau por el 'president', ha valorado que hoy han "dejado de ser olvidadas".

En este punto, ha advertido de que "aún queda camino" por recorrer en el caso y ha reconocido que las víctimas llevan "mucho tiempo recorriéndolo solas". Ahora, ha celebrado que "por fin" tienen "una voz que nos dice no estáis solos, vamos a seguir adelante con vuestro caso, os vamos a ayudar y os vamos a poner todos los medios que tengamos a nuestra disposición". "Así pretendemos que sea, que siga adelante", ha subrayado.

Manuela, que fue una de las personas que quedaron atrapadas en el interior del tren, ha avisado de que aquellas que sufrieron quemaduras --no es su caso-- aún tienen "un largo recorrido que recorrer", puesto que tienen de soportar "unos gastos económicos altos" debido a que hay personas que "ahora mismo no pueden trabajar ni ejercer".

"Todos hemos pasado estrés postraumático, nos ha costado y nos ha llevado a estar, por suerte, hoy aquí", ha asegurado, por lo que ha remarcado la necesidad de que todo ello "no se quede aquí", sino que "siga adelante". "Es lo que siempre pretendemos", ha apuntado.

La víctima ha recordado cómo vivió aquellas horas en el interior del tren, un episodio que, ha reconocido, fue "muy complejo y largo", según ha rememorado: "Nos encontramos en un incendio, en un tren que no debería haber salido nunca".

"ERA UNA SENSACIÓN DRAMÁTICA"

En este contexto, ha considerado que existieron "fallos principales", entre ellos "de comunicación": "No nos podíamos comunicar con el 112 y, cuando llegamos a Caudiel, no teníamos a nadie que nos asistiera médicamente. Los servicios médicos tardaron muchísimo en llegar, las imágenes están ahí", ha detallado. "Era una sensación dramática la que se estaba viviendo y tuvo que ser la gente la que nos hiciéramos cargo del tren, hay mucha historia", ha subrayado.

Sobre la investigación y el procedimiento judicial, ha indicado que el caso está "vivo pero parado" y ha asegurado que ahora "se están demandando imágenes para ser examinadas". Ante esta situación, ha manifestado la intención de las víctimas de que "se ponga en marcha", puesto que, según han subrayado, "son ya muchos meses" desde que ocurrieron los hechos.

"Llevamos ya 14 meses, ha pasado más de un año y creo que debería ya judicialmente llegar a algo más", ha considerado, a la vez que ha reclamado "poner otros medios para no poner en riesgo a las personas que usamos el transporte público".

Preguntada por la relación que mantienen los afectados, Manuela ha detallado que algunos de ellos "no han dejado" de mantenerlo, con el propósito de que el caso "no se quedara en el camino". "Estuvimos pidiendo que se dieran explicaciones", ha agregado.

"Cuando oíamos que era una cadena de errores detrás de otra es como, esto no puede pasar así. Si --el municipio de-- Torás a las cuatro de la tarde estaba evacuado, ¿cómo puedo coger un tren a las cinco y media que me lleva directo a un incendio? Y así todo, es lo primero que nos preguntamos, cómo han dejado salir ese tren", ha argumentado.

Asimismo, ha insistido en que "hay imágenes que no se te van de la cabeza" y ha puesto como ejemplo de ello el hecho de "ver a un niño de cuatro años con quemaduras en la pierna y brazo". "Es un shock", ha reconocido. "No es fácil, ha sido un año complejo", ha subrayado.

Finalmente, han valorado que tras la reunión con el 'president' y la consellera los afectados van a comenzar a "andar poco a poco, porque hasta ahora no" ha sido así.

"LO MÍNIMO QUE UN GOBIERNO DIGNO DEBE HACER"

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mostrado "todo el apoyo" del Gobierno valenciano a los afectados que viajaban en el tren y ha celebrado que los afectados "por fin son recibidos" por la Administración autonómica.

Así, ha reconocido que para él ha sido "un honor y una lección de vida haber podido, en nombre de la Generalitat", recibirles en el Palau. "Les hemos dicho lo primero que teníamos que decirles, que es perdón y que estamos a vuestra disposición", ha apuntado.

No obstante, Mazón ha avisado de que el camino para ellos "todavía no ha terminado", por lo que les ha garantizado que la Generalitat va a "acompañarles" durante el mismo. "Es lo mínimo que un gobierno digno puede, debe y tiene que hacer", ha considerado.

Así, ha incidido en la "lucha magnífica" que mantienen las personas afectadas, a las que ha calificado de "heroínas": "Supieron mantener la mente fría y ayudar a muchísima gente. Vete a saber si no hubiera sido por esa capacidad en aquel momento".

Mazón ha ofrecido a los afectados "todo el apoyo" del Consell, "tanto para esclarecer" los hechos como para "compensar, resarcir y acompañarles" en "un camino que desgraciadamente ha tardado mucho en empezar, pero que ahora sí es de la mano de la Generalitat".