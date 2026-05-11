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La Universitat Jaume I abre la preinscripción de la Universidad para Mayores con 120 plazas nuevas

Elk plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 12 de junio. El programa está dirigido a personas mayores de 55 años.

Onda Cero Castellón

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La Universitat Jaume I abre la preinscripción de la Universidad para Mayores con 120 plazas nuevas
La Universitat Jaume I abre la preinscripción de la Universidad para Mayores con 120 plazas nuevas | ondacero.es

La Universidad para Mayores de la Universitat Jaume I abre hoy lunes 11 de mayo el plazo de preinscripción para el próximo curso académico 2026-2027. El periodo permanecerá abierto hasta el 12 de junio y se ofertan un total de 120 plazas de nuevo ingreso.

El único requisito para acceder a estos estudios es haber cumplido 55 años. La preinscripción podrá realizarse de forma telemática o presencialmente en distintos puntos habilitados por la universidad.

La Universidad para Mayores ofrece formación en Ciencias Humanas y Sociales tanto en el campus de Castellón como en varias sedes de la provincia, entre ellas Morella, Vinaròs, Segorbe o Puerto de Sagunto. La lista de admitidos se publicará a principios del mes de julio.

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