LA UNIÓ advierte de pérdidas para los agricultores valencianos por la plena aplicación del CBAM

La organización agraria LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha alertado de que la plena aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que finalizará su periodo transitorio el próximo 31 de diciembre, supondrá un incremento de costes para los agricultores europeos y una pérdida de competitividad frente a terceros países.

Según un análisis realizado por la entidad, la inclusión de los fertilizantes entre los productos afectados por el CBAM, junto con la eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos para los fabricantes europeos, elevará el precio de uno de los insumos clave para las explotaciones valencianas. LA UNIÓ advierte de que tanto los productores europeos como los extranjeros trasladarán este coste adicional a los agricultores, lo que puede afectar a la rentabilidad y derivar en una caída de la producción comunitaria.

La organización sostiene que la medida genera lo que denomina “dumping climático”, al exigir al sector agrario europeo cumplir objetivos ambientales más estrictos mientras los productos importados de terceros países —con menores estándares de emisiones— entran en el mercado sin corrección equivalente. “Es pura hipocresía querer tasar los fertilizantes producidos en terceros países, pero no tasar los alimentos importados que han usado esos mismos fertilizantes”, apuntan desde LA UNIÓ.

En España, el gasto agrícola en fertilizantes supera los 2.300 millones de euros anuales, aproximadamente un 7,5 % de los consumos intermedios del sector, por lo que cualquier incremento adicional en su precio podría afectar a la viabilidad de miles de explotaciones, especialmente en comunidades con cultivos de alto valor como la valenciana.

LA UNIÓ ha reclamado que se amplíe la aplicación del CBAM a los productos agrícolas y agroalimentarios y que se habiliten medidas de apoyo específicas para los agricultores, advirtiendo que la política actual puede fomentar la fuga de carbono y aumentar la dependencia de productos importados con peores estándares climáticos y laborales.

Con el objetivo de denunciar lo que consideran políticas perjudiciales para el campo valenciano, la organización ha convocado una manifestación-tractorada en València el próximo 18 de diciembre.