La unidad VIDOC alcanza 50 municipios de Castellón y expide cerca de 3.000 documentos en su primer año

La Unidad VIDOC (Vehículo Integral de Documentación) de la Policía Nacional ha realizado 95 desplazamientos en la provincia de Castellón desde su puesta en marcha en abril de 2025, alcanzando a 50 municipios y la expedición de cerca de 3.000 documentos entre DNI y pasaportes.

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado este miércoles el municipio de Càlig con motivo del despliegue de la unidad, acompañada por la alcaldesa de la localidad, Ernestina Borràs Bayarri. La visita se enmarca en el balance del primer año de funcionamiento del servicio.

La VIDOC es un dispositivo móvil que permite la expedición de documentación en municipios que no disponen de oficina propia. En la provincia existen tres oficinas fijas, situadas en Castellón, Vila-real y Vinaròs, por lo que este recurso facilita el acceso a estos trámites en zonas más alejadas.

Según los datos facilitados, entre abril y diciembre de 2025 se realizaron 29 desplazamientos y se expidieron alrededor de 1.000 documentos, mientras que en lo que va de 2026 se han efectuado 66 salidas y cerca de 2.000 expediciones.

Las unidades incorporan mejoras técnicas que permiten emitir documentos en aproximadamente diez minutos e incluyen la posibilidad de expedir pasaportes. El proyecto cuenta con financiación de fondos europeos Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se desarrolla en colaboración entre el Ministerio del Interior y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

El dispositivo continúa su despliegue en coordinación con los ayuntamientos, con próximas paradas previstas en Vilafranca, Benicàssim, Onda y Nules.