Transportes licita la redacción del proyecto para remodelar el enlace de Castellón Sur por 1,5 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1,5 millones de euros la redacción del proyecto de remodelación del enlace de Castellón Sur, un nudo viario situado al sur de la ciudad de Castellón de la Plana, con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la saturación del tráfico en la zona.

El proyecto contempla una inversión global estimada de más de 29 millones de euros y afecta a la intersección entre la AP-7, la N-340 y la CS-22, un punto clave de conexión del tráfico urbano, industrial y del corredor mediterráneo.

Según ha informado el Ministerio, el objetivo es liberar la actual glorieta inferior, que soporta una elevada intensidad de tráfico al contar con hasta siete conexiones y concentrar movimientos de largo, medio y corto recorrido, tanto de vehículos ligeros como pesados.

La actuación plantea la creación de conexiones directas entre la AP-7 y la CS-22, además de reordenar los flujos en la N-340 mediante tramos de trenzado y nuevos ramales de acceso hacia la Ronda Sur, lo que permitirá mejorar la fluidez en los desplazamientos hacia el puerto de Castellón, el entorno metropolitano y los municipios industriales del área.

El Ministerio ha subrayado que este nudo es un punto estratégico para la movilidad del entorno, ya que conecta con vías de gran capacidad y soporta el tráfico procedente de Castellón, Almassora, Vila-real, Onda o l’Alcora, además del acceso al puerto y a los principales ejes industriales de la provincia.