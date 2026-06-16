El TRAM de Castelló refuerza el servicio por los conciertos del Pinar en el Grau con circulaciones nocturnas

El TRAM de Castelló reforzará su servicio con motivo de la VI edición de los conciertos del Pinar, que se celebran los días 18, 19 y 20 de junio en el Grau, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y fomentar el uso del transporte público.

El dispositivo especial incluirá servicios nocturnos durante las noches del jueves, viernes y sábado, entre las 22.00 y las 3.30 horas, con una frecuencia de paso de 30 minutos.

Este refuerzo se suma a los dispositivos habituales que se ponen en marcha en la ciudad con motivo de grandes eventos y celebraciones.

El TRAM de Castelló registró en 2025 un total de 3.240.450 viajeros. Por meses, febrero fue el que más usuarios contabilizó, con 310.100 desplazamientos, mientras que agosto registró la cifra más baja, con 184.336 viajeros.

Durante las fiestas de la Magdalena, en marzo, el servicio superó los 300.000 usuarios y transportó a 103.859 viajeros en los días de celebración, entre el 22 y el 31 de marzo.

Según los datos del servicio, el TRAM realiza alrededor de 8.000 expediciones mensuales y también habilita refuerzos en otras fiestas como Sant Joan y Sant Pere, además de en eventos como los conciertos del Pinar.