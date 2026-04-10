El TRAM de Castelló refuerza este fin de semana el servicio por ‘Escala a Castelló'

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación reforzará el servicio del TRAM de Castelló durante el fin de semana del 11 y 12 de abril de 2026 con motivo de la celebración de ‘Escala a Castelló 2026’, que tendrá lugar en el Grao.

El dispositivo especial contará con un vehículo de refuerzo entre las 12.00 y las 22.00 horas tanto el sábado como el domingo. Este servicio no tendrá salidas prefijadas, ya que funcionará en función de la demanda para evitar aglomeraciones en las paradas.

Además, el sábado se incrementará el servicio nocturno con un vehículo adicional hasta las 00.00 horas, con una frecuencia de paso de 30 minutos. A partir de esa hora y hasta las 03.00 horas, la frecuencia será de un servicio cada hora.

La Generalitat busca así facilitar una movilidad sostenible y accesible durante la celebración del evento, que prevé una elevada afluencia de visitantes en el Grao de Castelló.

La IX edición de ‘Escala a Castelló’ se celebrará del 9 al 13 de abril y contará con la presencia de embarcaciones históricas como la goleta portuguesa Santa María Manuela y el bergantín Florette, que podrán visitarse junto a una amplia programación de actividades en el muelle.