Tráfico intensifica en Castellón los controles contra las distracciones al volante

La Jefatura Provincial de Tráfico de Castellón ha puesto en marcha este lunes, 11 de mayo, una campaña especial de vigilancia y control de distracciones al volante que se desarrollará hasta el próximo 17 de mayo en las carreteras convencionales de la provincia. La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado junto a la jefa provincial de Tráfico, Mercedes Peris, uno de los primeros controles instalados en la CV-20, a la salida de Onda, donde han insistido en la necesidad de concienciar a los conductores sobre los riesgos de perder la atención durante la conducción.

Según los datos facilitados por Tráfico, las distracciones estuvieron presentes como factor concurrente en el 25,4% de los accidentes con víctimas registrados en vías interurbanas de Castellón durante 2025. En concreto, de los 563 siniestros contabilizados, 143 estuvieron relacionados con la falta de atención al volante, una cifra similar a la de 2024. Además, el pasado año se tramitaron 1.340 denuncias por distracciones, de las que 1.069 correspondieron al uso indebido del teléfono móvil mientras se conducía.

Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que acciones aparentemente breves, como consultar el móvil, escribir mensajes o manipular el GPS, incrementan notablemente el riesgo de accidente. Entre los siniestros más frecuentes asociados a estas conductas destacan las salidas de vía, las colisiones por alcance y los atropellos. La campaña, desarrollada junto a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, busca reducir este tipo de comportamientos de riesgo y reforzar la seguridad vial en la provincia.