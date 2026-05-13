Tercer día de huelga educativa en Castellón con concentraciones y reivindicaciones del profesorado

Los sindicatos docentes han protagonizado este miércoles el tercer día de huelga educativa convocada desde el pasado lunes, con una concentración ante la Delegación del Consell en Castellón de la Plana para reclamar mejoras laborales y educativas en la enseñanza pública.

La movilización forma parte del calendario de protestas impulsado por los sindicatos ante lo que consideran una falta de respuesta de la Conselleria de Educación a las demandas del profesorado, que piden medidas “reales y efectivas” para mejorar tanto sus condiciones de trabajo como la calidad del sistema educativo.

Los representantes sindicales han señalado que esta jornada de huelga llega en el ecuador del paro y han insistido en la necesidad de que la reunión prevista este jueves con la consellera de Educación no se convierta en “una oportunidad perdida”, sino en un punto de avance en la negociación.

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la reducción de la carga burocrática, el incremento de plantillas docentes, la bajada de ratios en las aulas, la mejora salarial, la reducción del horario lectivo para mayores de 55 años y el refuerzo de la atención a la diversidad.

Los sindicatos denuncian que el profesorado lleva años soportando una creciente sobrecarga de trabajo y una falta de recursos que, según advierten, afecta directamente tanto al bienestar laboral como a la calidad de la enseñanza. Por ello, reclaman “diálogo real y voluntad negociadora” por parte de la Administración educativa para dar respuesta a las necesidades del sector.

Reunión este jueves con la conselleria

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, Carmen Ortí, ha convocado a los sindicatos docentes a una nueva reunión de la mesa de negociación este jueves a las 9.00 horas con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita desbloquear el conflicto educativo que mantiene en huelga indefinida a miles de docentes de la enseñanza pública valenciana.