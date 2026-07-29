SOM Festival afronta su primer gran fin de semana con cuatro jornadas consecutivas de programación en Castellón

SOM Festival encara uno de los momentos más destacados de su programación con el primer gran fin de semana de cuatro jornadas consecutivas de conciertos.

Del jueves 30 de julio al domingo 2 de agosto, el escenario del Real Club Náutico de Castellón reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional, en una programación que vuelve a reflejar la diversidad musical que caracteriza al festival y su apuesta por públicos de diferentes generaciones. La programación comenzará el jueves 30 de julio con una doble cita encabezada por Siloé y Hey Kid.

La banda vallisoletana, una de las grandes revelaciones del pop independiente español de los últimos años, llegará a Castellón con un directo en plena expansión, acompañado por la sensibilidad pop y el creciente fenómeno de Hey Kid, protagonista de una de las trayectorias emergentes más destacadas del panorama nacional.

El viernes 31 de julio será el turno de Sergio Dalma, una de las voces imprescindibles de la música española, que regresará a los escenarios con un repertorio repleto de grandes éxitos que han acompañado a varias generaciones. La programación continuará el sábado 1 de agosto con Iván Ferreiro, referente indiscutible del pop-rock nacional, que presentará un espectáculo donde convivirán los temas más emblemáticos de su carrera con las composiciones de su etapa más reciente. El broche a este intenso fin de semana llegará el domingo 2 de agosto con Siempre Así, una de las formaciones más queridas del panorama musical español. Su inconfundible repertorio, convertido desde hace décadas en la banda sonora de innumerables celebraciones, pondrá el cierre a cuatro noches consecutivas de música en directo junto al Mediterráneo.

Este nuevo bloque de programación llega tras el exitoso inicio de SOM Festival, que ha reunido ya a miles de asistentes en sus primeras citas de la edición y continúa consolidándose como una de las grandes propuestas culturales y musicales del verano en Castellón. Con varias semanas de programación todavía por delante, el festival afronta ahora uno de los tramos más intensos de una edición que volverá a combinar grandes conciertos en un enclave único como el Real Club Náutico. Las entradas para esta nueva fecha ya están disponibles a través de los canales oficiales del festival.

SOM Festival es una producción de Disparate Entertainment y Vibra Music y cuenta con la colaboración y el apoyo de Ayuntamiento de Castellón, Port Castelló, Diputación de Castellón y Generalitat Valenciana. Entradas a la venta en https://www.somfestival.es