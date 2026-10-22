SECOT Castellón impulsa el emprendimiento entre 40 jóvenes de l’Alcora

SECOT Castellón vuelve a fomentar el emprendimiento entre los jóvenes de l’Alcora con un programa dirigido al alumnado del IES Ximén d’Urrea y de la Escola Superior de Ceràmica de l’Alcora (ESCAL). La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Caixa Rural l’Alcora, permitirá a unos 40 estudiantes acercarse al mundo empresarial durante este curso.

El programa incluye sesiones informativas, talleres sobre el modelo de negocio Canvas y revisiones de los proyectos presentados por el alumnado. La iniciativa concluirá con una exposición ante un jurado y la entrega de premios.

Las primeras sesiones han estado dirigidas por Daniel Escrig, asesor y fundador de SECOT Castellón. En el IES Ximén d’Urrea, las actividades se desarrollarán entre el 15 de octubre y el 17 de diciembre, mientras que en ESCAL tendrán lugar entre el 20 de octubre y el 15 de diciembre.

Fomentar alternativas de futuro laboral

El objetivo es que los estudiantes contemplen el emprendimiento como una opción profesional al finalizar sus estudios y puedan desarrollar proyectos empresariales capaces de generar empleo.

En la edición anterior participaron 25 alumnos de Bachillerato y Formación Profesional, que presentaron un total de 17 proyectos.

SECOT aumenta un 22% sus asesoramientos

La iniciativa coincide con el incremento de la actividad de SECOT Castellón. Durante los primeros nueve meses de 2026, la entidad realizó 228 asesoramientos, un 22% más que en el mismo periodo del año anterior. Esta labor contribuyó a impulsar la creación de 32 empresas y 38 puestos de trabajo.

Casi la mitad de las personas asesoradas tienen entre 18 y 35 años. Además, las mujeres representan el 55% del total y el 69% de las personas atendidas son de nacionalidad española.

Por sectores, el comercio concentra el 14% de las iniciativas asesoradas, seguido de la hostelería, con un 8%, y la alimentación, con un 7%. SECOT también presta apoyo a pequeñas empresas y startups vinculadas a ámbitos como las infraestructuras digitales.