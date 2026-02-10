Sant Jordi acoge la final del ETURE Showcase 2026 con la participación de 72 universidades de Estados Unidos

El municipio de Sant Jordi será escenario este miércoles de la final del ETURE Showcase 2026, un campeonato deportivo que reunirá a entrenadores y representantes de 72 universidades de Estados Unidos en el campo de fútbol municipal. El evento llega pocos días después de confirmarse la participación de centros universitarios como California Berkeley, University of Kentucky, Missouri State University, Fairfield University, St. John’s y University of Nebraska Omaha.

El certamen, organizado por ETURE SPORTS, se sitúa como una de las citas internacionales más relevantes del calendario deportivo local y refuerza la proyección de Sant Jordi como sede de eventos deportivos de ámbito global, así como su vinculación con el deporte universitario y la formación de jóvenes deportistas.

El alcalde de Sant Jordi, Iván Sánchez Cifre, destacó durante la presentación celebrada esta tarde en Valencia que “es un orgullo para nuestro municipio acoger una final de este calibre”, subrayando que la presencia de 72 universidades estadounidenses “refuerza la proyección internacional de Sant Jordi y pone en valor el potencial de nuestras instalaciones deportivas”. El primer edil señaló también que el evento supone una oportunidad para mostrar la capacidad del municipio para albergar competiciones de primer nivel.

Sánchez Cifre recordó además la apuesta del Ayuntamiento por el deporte como herramienta social y económica, y afirmó que este tipo de iniciativas se enmarcan en la estrategia de promoción deportiva y turística del municipio.

La celebración del ETURE Showcase 2026 se suma a otros antecedentes recientes. En 2025, más de 75 entrenadores de universidades norteamericanas visitaron Sant Jordi para participar en actividades deportivas y en un encuentro amistoso entre el Sant Jordi Eture Fútbol Club y el CD Castellón B, en el que se dieron a conocer las instalaciones locales y el proyecto de futura Ciudad Deportiva.

La final de este miércoles contará también con actividades paralelas orientadas a fomentar la relación entre clubes, universidades y agentes deportivos internacionales, además de ofrecer visibilidad al talento local.

Con la celebración de este evento, Sant Jordi continúa consolidando su posicionamiento como enclave vinculado al deporte, la formación y la organización de competiciones de carácter internacional.