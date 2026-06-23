Sanidad mantiene para este martes el nivel naranja por calor en tres comarcas de Castellón

La Conselleria de Sanidad mantiene para este martes el nivel de riesgo medio (naranja) por altas temperaturas que estableció ayer en una veintena de municipios de tres comarcas castellonenses: el Baix Maestrat, Els Ports y L'Alt Maestrat.

En la comarca del Baix Maestrat, Sanidad mantiene el riesgo medio por calor en los municipios de Castell de Cabres y La Pobla de Benifassà, mientras que en la de L'Alt Maestrat siguen en esa situación Ares del Maestrat, Benassal, Catí, La Torre d,en Besora y Vilar de Canes.

En el caso de Els Ports, los municipios en nivel naranja por altas temperaturas son de nuevo Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbers, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Tolodella, Vallibona, Vilafranca del Cid, Villores y Zorita del Maestrazgo.

La Conselleria de Sanidad establece estos niveles de riesgo en el marco del Programa de prevención y atención a los problemas de salud derivados de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana.