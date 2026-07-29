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Salvan la ermita de Santa Bárbara de Onda (Castellón) cuando estaba rodeada por las llamas

La ermita, ubicada en un cerro de las estribaciones del Montí a una altura de 326 metros, dominando el panorama de la Plana hasta el mar, es una imagen típica del municipio castellonense

EFE

Castellón |

Vista general de la ermita de Santa Bárbara en Onda (Castellón), momentos antes de ser rodeada por las llamas en esta quinta jornada de lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón).
Vista general de la ermita de Santa Bárbara en Onda (Castellón), momentos antes de ser rodeada por las llamas en esta quinta jornada de lucha contra el fuego en la Vall d'Uixó (Castellón). | EFE/Manuel Bruque

El trabajo constante de los medios de extinción aéreos, que han estado soltando cargas de agua cada cinco minutos sobre la ermita de Santa Bárbara, en la localidad castellonense de Onda, ha logrado salvar de las llamas, justo cuando el fuego la rodeaba, esta singular construcción y uno de los lugares más emblemáticos del municipio.

Durante más de dos horas, y bajo la atenta mirada de los vecinos que se acercaban al lugar, los aviones han estado descargado agua sobre los alrededores de la ermita, que algunas fuentes datan de principios del siglo XVI.

La ermita, ubicada en un cerro de las estribaciones del Montí a una altura de 326 metros, dominando el panorama de la Plana hasta el mar, es una imagen típica del municipio castellonense, y ha estado a punto de sucumbir ante las llamas del incendio que se originó hace cinco días en Vall d'Uixó y que ya ha arrasado 9.300 hectáreas.

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