La salud vascular irrumpe en la agenda sanitaria: más de 113.000 muertes al año en España

Las diez entidades sanitarias que constituyen la Alianza Estratégica para la Salud Vascular (AESV) han presentado el Manifiesto en Defensa de la Salud Vascular, un llamamiento urgente para situar en la agenda pública una de las mayores amenazas de salud en España: las enfermedades vasculares, responsables de más de 113.000 muertes al año, lo que supone el 26 % de los fallecimientos.

Desde el pasado mes de octubre, representantes de sociedades científicas, organizaciones profesionales y asociaciones de pacientes han trabajado de forma conjunta para analizar la situación de la salud vascular y concienciar tanto a las administraciones como a profesionales sanitarios y pacientes sobre su importancia.

Una alianza multidisciplinar sin precedentes

Con el apoyo de Servier España, la AESV reúne por primera vez en el país a un amplio grupo de entidades para abordar de forma coordinada la salud vascular. Entre ellas se encuentran sociedades científicas médicas, organizaciones profesionales y colectivos de pacientes, junto a entidades como el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Enfermería y el Observatorio de la Adherencia Terapéutica.

La adherencia terapéutica, clave para salvar vidas

Las enfermedades vasculares crónicas —como las cardiovasculares, cerebrovasculares o la enfermedad venosa crónica— afectan cada vez a más personas, pese a su baja visibilidad social. Durante la presentación, el doctor José Ramón March advirtió que se trata de una de las principales causas de muerte en España y reclamó que la salud vascular deje de ser “invisible”.

Además, el carácter silencioso de muchas de estas patologías provoca retrasos en el diagnóstico y problemas en la continuidad de los tratamientos. En este sentido, la doctora Raquel Varas Doval subrayó que la adherencia terapéutica es “un factor fundamental” para mejorar la eficiencia del sistema sanitario.

Coincidiendo con el Día Mundial de la Adherencia Terapéutica, celebrado este 27 de marzo, la Alianza insistió en que el cumplimiento del tratamiento no depende solo del paciente, sino que debe integrarse como un indicador clave en la gestión sanitaria.

Un decálogo para transformar el modelo

El manifiesto recoge diez prioridades estratégicas para avanzar hacia un modelo de atención vascular más eficaz, equitativo y centrado en resultados. Entre ellas destacan:

Reconocer la salud vascular como prioridad política y sanitaria

Impulsar modelos de atención coordinada

Situar al paciente como corresponsable de su tratamiento

Combatir la falta de adherencia y la inercia diagnóstica

La representante de pacientes Maite San Saturnino reclamó más información y seguimiento: “El sistema no puede dejar solo al paciente en el camino”.

El impacto económico: hasta 1.000 millones en la Comunitat Valenciana

La AESV recuerda que el impacto de estas enfermedades no es solo clínico, sino también económico. Según datos de la Escuela Andaluza de Salud Pública, el coste asociado alcanza el 0,7 % del PIB en España, más de 8.400 millones de euros, lo que representa el 9 % del gasto sanitario.

En la Comunitat Valenciana, esta cifra se aproxima a los 1.000 millones de euros, lo que refuerza la necesidad de invertir en prevención, continuidad asistencial y mejora de la adherencia como medidas de sostenibilidad.

Una llamada a la acción política

El manifiesto concluye con una petición clara a las administraciones: legislar para reducir las desigualdades territoriales y garantizar estándares homogéneos de atención.

“La inversión en prevención y adherencia salva vidas y es una decisión de alta rentabilidad social y económica”, subrayan desde la Alianza, que insiste en que la salud vascular debe convertirse en un objetivo prioritario en todos los planes de salud.