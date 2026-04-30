Salera consolida su apoyo a la integración laboral de la mano de Down Castellón

Con motivo del Día del Trabajo, el Centro Comercial Salera celebra una nueva edición de su jornada dedicada a la inclusión laboral, en colaboración con la asociación Síndrome de Down Castellón, con el objetivo de visibilizar el talento y las capacidades de las personas con discapacidad intelectual en entornos profesionales reales.

Durante la mañana, en horario de 10:00 a 13:00, los participantes del programa de Formación y Empleo de la entidad colaborarán en diferentes tiendas del centro, desarrollando tareas habituales como atención al cliente, apoyo en tienda o labores de organización. Esta experiencia permite acercar la realidad del empleo inclusivo al público general y favorecer la sensibilización en el entorno laboral.

En esta edición participarán un total de 14 establecimientos del centro comercial: Alcampo, Fnac, JD Sports, Pepco, Perfumarte, Sprinter, La Casa del Libro, Bombon Boss, Carlos Conde, Jysk, Norauto, Juguettos, Normal y VivaGym. Sus equipos acompañarán a los participantes en esta experiencia, compartiendo con ellos el día a día de su actividad.

De forma paralela, se habilitará una mesa informativa en la que el equipo técnico de Down Castellón dará a conocer los programas de Empleo con Apoyo, así como otras iniciativas orientadas a la formación e inserción laboral. Durante toda la jornada, los técnicos de la asociación acompañarán tanto a los participantes como a los comercios colaboradores.

Como reconocimiento a la implicación de los establecimientos participantes, Down Castellón entregará un distintivo a cada uno de ellos.