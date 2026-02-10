Salera amplía y reubica Stradivarius y Bershka e incorpora nuevos operadores comerciales

El Centro Comercial Salera continúa desarrollando su oferta comercial con la ampliación y reubicación de dos de sus marcas históricas, Stradivarius y Bershka, que han estrenado nuevos locales en la zona de Plaza Este. Esta actuación se suma a la incorporación de nuevos operadores, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como referente comercial en Castellón.

Stradivarius, presente en Salera desde la apertura del centro, inauguró el pasado 22 de enero su nuevo establecimiento, que pasa de 362 metros cuadrados a cerca de 800. Por su parte, Bershka abrió el 5 de febrero un nuevo local que amplía su superficie de 694 a 1.227 metros cuadrados. Ambos espacios se ubican en los antiguos locales de Sports Direct, Awlab y Benetton, que han sido reorganizados para dar lugar a dos grandes unidades comerciales.

Las nuevas tiendas incorporan la imagen más reciente de cada marca, con un diseño renovado orientado a mejorar la experiencia de compra y ofrecer mayor amplitud para la exposición de sus colecciones.

Dentro de este proceso de reorganización comercial, el centro ha formalizado también el contrato de alquiler con Cortefiel, que se instalará en el antiguo local de Bershka, una incorporación que responde a la demanda de los visitantes del centro.

Además, el próximo 12 de febrero está prevista la apertura de Muerde la Pasta en la zona de restauración de la planta alta. El nuevo establecimiento contará con una superficie total de 890 metros cuadrados, de los cuales 155 corresponderán a terraza, e incluirá un espacio infantil tipo playground, ampliando así la oferta de ocio familiar del centro.

El gerente del Centro Comercial Salera, Alejandro Galocha, ha señalado que “estas reubicaciones y nuevas incorporaciones reflejan la buena evolución del centro y la confianza de las marcas en Salera”, y ha destacado que el objetivo es “seguir ofreciendo un mix comercial atractivo y alineado con las expectativas de los visitantes”.

Con estas actuaciones, Salera continúa apostando por la actualización de sus espacios, la atracción de nuevos operadores y la mejora de la experiencia de compra y ocio para sus clientes.