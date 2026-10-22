Rototom Sunsplash recauda 32.500 euros para cuatro proyectos sociales locales e internacionales

El Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) ha acogido este jueves la entrega de los 32.500 euros recaudados por Rototom Sunsplash a través de su campaña de abonos inclusivos. La iniciativa, impulsada por la Fundación Exodus, permite que el público decida a qué proyectos sociales destinar sus aportaciones.

Los fondos se repartirán íntegramente entre cuatro organizaciones: Fundación Ateneu Castelló, Payasospital, UNRWA España y Stand Up for Jamaica, que desarrollan proyectos tanto en el ámbito local y autonómico como internacional.

En Castellón, la Fundación Ateneu destinará la ayuda a adecuar un espacio terapéutico del nuevo Centro de Rehabilitación, Autonomía Personal y Participación Social (CRAPPS), dirigido a personas con daño cerebral adquirido. Por su parte, Payasospital reforzará su programa de visitas de payasos profesionales a menores hospitalizados para mejorar su bienestar emocional.

En el ámbito internacional, UNRWA España empleará los fondos en su respuesta a la emergencia humanitaria en Gaza, con ayuda para cubrir necesidades básicas y mantener servicios esenciales. Stand Up for Jamaica dedicará su aportación a mejorar los equipamientos de tres centros penitenciarios y favorecer la formación y reinserción social de 200 personas privadas de libertad.

El presidente de la Fundación Exodus, Fiachra McDonagh, ha destacado que estas iniciativas "confirman que la transformación social es un proyecto colectivo".

Abierta la convocatoria solidaria de 2027

La Fundación Exodus también ha anunciado la apertura de la convocatoria para las entidades sociales que quieran participar en la próxima edición. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 15 de noviembre a las 23.59 horas a través de la web de Rototom Sunsplash.

La entidad ha aprovechado el acto para repasar su actividad durante 2026, que incluye 101 propuestas extramusicales y 247 horas de cultura en el festival, además de debates sociales, actividades en centros penitenciarios y medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual.