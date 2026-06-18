La rehabilitación deportiva evoluciona hacia la prevención y la mejora del rendimiento físico

Cada vez son más las personas que incorporan el deporte a su rutina diaria y buscan mantenerse activas durante más tiempo. Este cambio de hábitos está transformando las consultas de rehabilitación, donde ya no solo se atienden lesiones, sino también pacientes interesados en prevenir problemas físicos y optimizar su rendimiento.

Según el doctor Santiago Pina Buded, especialista en Medicina Física y Rehabilitación de Vithas Castellón, la rehabilitación deportiva actual persigue objetivos mucho más amplios que la simple desaparición del dolor.

Tras años trabajando con deportistas de élite, el Dr. Pina considera que una de las principales claves del éxito terapéutico es escuchar al paciente y adaptar cada tratamiento a sus necesidades específicas.

Entre las patologías más frecuentes que atiende destacan los dolores de espalda y cuello, los procesos degenerativos de rodilla y cadera, las lesiones por sobrecarga, la fascitis plantar y las secuelas derivadas de esguinces mal tratados.

No obstante, el especialista observa una tendencia creciente hacia la prevención. Cada vez son más los pacientes que, sin presentar una lesión concreta, solicitan estudios de la pisada, análisis de la alineación articular o evaluaciones biomecánicas para detectar posibles desequilibrios y evitar futuras lesiones.

Para el especialista de Vithas Castellón, una recuperación eficaz pasa por localizar la causa real de cada problema físico y no limitarse únicamente a tratar los síntomas. En este proceso, herramientas diagnósticas como la ecografía musculoesquelética desempeñan un papel fundamental, ya que permiten un seguimiento preciso de las lesiones y facilitan la realización de tratamientos guiados con mayor exactitud.

Asimismo, el Dr. Pina destaca el papel de determinados tratamientos mínimamente invasivos que pueden contribuir a mejorar la evolución de algunos pacientes. Entre ellos se encuentra la infiltración de toxina botulínica en puntos específicos de dolor o contractura muscular.

El especialista subraya la importancia de abordar el dolor crónico desde una perspectiva integral que combine ejercicio terapéutico, hábitos saludables y tratamientos personalizados.

Además, destaca como uno de los principales valores de Vithas Castellón la coordinación entre distintas especialidades médicas y la rapidez en el acceso a pruebas diagnósticas.