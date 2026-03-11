Reciplasa impulsa proyectos de mejora ambiental en siete municipios con una inversión de más de 160.000 euros

El Consejo de Administración de Reciplasa, la empresa pública encargada del tratamiento de residuos en la Plana, ha aprobado una nueva convocatoria de apoyo a proyectos municipales para mejorar la gestión de residuos. La inversión total supera los 160.000 euros y se destinará a actuaciones que se desarrollarán durante 2026 en varios municipios socios.

Las iniciativas aprobadas tienen como objetivo reforzar la recogida selectiva, mejorar las infraestructuras de reciclaje y promover la concienciación ciudadana sobre la correcta gestión de los residuos, en línea con los principios de la economía circular y la normativa estatal vigente.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, destacó durante la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Castellón que estos proyectos reflejan el compromiso de la entidad con la mejora de la gestión ambiental en los municipios. Según señaló, desde la empresa pública se continúa trabajando para apoyar a los ayuntamientos con herramientas, servicios e iniciativas que faciliten el reciclaje y fomenten hábitos más sostenibles entre la población.

Toledo también subrayó que la colaboración con los municipios resulta clave para avanzar hacia un modelo de gestión más eficiente y responsable, mejorar las tasas de reciclaje y reducir la cantidad de residuos que terminan en vertedero.

Proyectos en siete municipios

Entre las actuaciones aprobadas, Castellón de la Plana concentrará la mayor inversión, con 107.500 euros destinados a mejorar la recogida selectiva en zonas de gran afluencia, especialmente en las playas. El proyecto también contempla la instalación de cubrecontenedores en la zona periurbana de la Marjalería con el objetivo de reducir la basura marina, evitar vertidos incontrolados y mejorar la integración paisajística de los puntos de recogida.

En Burriana se invertirán 20.000 euros para reforzar la red de recogida selectiva mediante el mantenimiento de miniecoparques, la instalación de papeleras selectivas en centros educativos y contenedores de papel y cartón. Además, se continuará con el proceso de sustitución de contenedores soterrados por contenedores en superficie para mejorar la operatividad del servicio.

El municipio de Onda recibirá 15.000 euros para la adquisición de diez contenedores adaptados a personas con movilidad reducida, con el fin de facilitar el acceso a la recogida selectiva a toda la ciudadanía.

En l’Alcora se destinarán 10.000 euros a un proyecto de promoción y dinamización del ecoparque municipal, con acciones de información, sensibilización e incentivos para fomentar su uso y mejorar la correcta gestión de residuos domésticos.

Por su parte, Benicàssim ampliará el servicio de ecoparque móvil gracias a una ayuda de 5.000 euros, lo que permitirá acercar este recurso a zonas alejadas del casco urbano y facilitar la gestión de residuos domésticos especiales.

En Betxí también se invertirán 5.000 euros en un proyecto orientado a fomentar la separación de residuos en origen mediante la distribución de bolsas de compra reutilizables fabricadas con material reciclable, acompañadas de una campaña informativa dirigida a la población.

Finalmente, Vila-real ha planteado un proyecto de mayor alcance para reforzar la recogida separada de residuos voluminosos mediante la ampliación de la flota municipal con vehículos especializados. Para ello se ha aprobado la acumulación de las convocatorias de 2026, 2027 y 2028 con el objetivo de poder tramitar la licitación de esta inversión de carácter plurianual.

Con estas actuaciones, Reciplasa refuerza su papel de apoyo a los municipios en la implantación de medidas que permitan mejorar la gestión de residuos, aumentar las tasas de reciclaje y avanzar hacia un modelo más sostenible.