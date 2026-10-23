Reciplasa destina 200.000 euros a proyectos municipales para mejorar la gestión de residuos

Reciplasa ha abierto una nueva convocatoria de su Concurso de Proyectos de Mejora Medioambiental en la gestión de residuos, dotada con 200.000 euros para financiar iniciativas de los ayuntamientos socios. El plazo para presentar las propuestas permanecerá abierto hasta el próximo 16 de diciembre.

La convocatoria, correspondiente a 2027, busca impulsar actuaciones que mejoren la gestión de los residuos y contribuyan a avanzar hacia un modelo más sostenible. Podrán participar tanto municipios que quieran poner en marcha nuevos proyectos como aquellos que deseen dar continuidad a iniciativas presentadas en ediciones anteriores, siempre que cumplan las bases.

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, ha destacado el papel de los ayuntamientos en la aplicación de medidas medioambientales. "Apoyar sus proyectos permite transformar los objetivos medioambientales en actuaciones concretas que repercuten directamente en el territorio", ha señalado.

Toledo también ha subrayado que la colaboración con las administraciones locales es esencial para mejorar los servicios municipales y avanzar hacia una gestión de residuos más sostenible.

Cómo solicitar las ayudas

Los ayuntamientos interesados deberán presentar una descripción del proyecto, detallar las mejoras previstas y aportar un presupuesto. Siempre que sea posible, las propuestas deberán incluir documentación gráfica de las actuaciones.

El departamento técnico de Reciplasa evaluará las iniciativas y determinará cuáles cumplen los requisitos, así como la financiación correspondiente. El reparto de los 200.000 euros tendrá en cuenta el porcentaje de participación de cada municipio en el capital social de la entidad y el número de ayuntamientos que concurran.

Los proyectos aprobados deberán ejecutarse durante 2027 y, con carácter general, antes del 31 de diciembre de ese año. Las bases permiten acumular hasta tres convocatorias cuando el ayuntamiento lo justifique, por ejemplo, por las necesidades de tramitación o las características de la actuación.