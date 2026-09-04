Rafa Simó formaliza su precandidatura a liderar la lista del PSPV-PSOE en Castelló

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Rafa Simó, ha formalizado este viernes su precandidatura para liderar la lista socialista en las próximas elecciones municipales, coincidiendo con el inicio del plazo del proceso de primarias del partido.

Simó ha explicado que su decisión responde a la "voluntad de dar certezas y empezar a trabajar cuanto antes por el futuro de la ciudad". Durante su intervención, ha afirmado que "Castelló merece más" y ha defendido "un gobierno que salga a la calle a escuchar y a resolver".

El dirigente socialista ha situado entre sus prioridades "la vivienda, los cuidados y la recuperación y dignificación de los barrios". También ha criticado la gestión del actual gobierno municipal y ha asegurado que la alcaldesa "ha perdido el pulso de la ciudad".

Simó ha defendido además la necesidad de "vivienda accesible y servicios públicos fuertes" y ha definido su proyecto como "un punto de inflexión".

La candidatura se presenta después de dos años de Simó al frente de la secretaría general de la agrupación local. Durante este periodo, el PSPV-PSOE ha desarrollado actividades y encuentros sobre cuestiones como vivienda, sanidad, educación, cuidados o cambio climático, además de realizar visitas a barrios y campañas informativas sobre asuntos municipales.

El proceso de primarias determinará quién encabezará la candidatura socialista a las próximas elecciones municipales.