Rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón y descenso de temperaturas este fin de semana

El norte de Castellón registrará este sábado probables rachas muy fuertes de viento del noroeste al final del día en un fin de semana de precipitaciones débiles y temperaturas máximas en descenso, que será notable el domingo, según el pronóstico de Aemet.

SÁBADO

El sábado habrá intervalos nubosos tendiendo a cielo nuboso por la tarde, con precipitaciones débiles al final del día en la mitad norte, que serán probables en el resto de forma más dispersa, polvo en suspensión y temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso, aunque ligero en el litoral norte.

El viento soplará del nordeste en el litoral de Alicante y, en el resto, flojo variable, con predominio de la componente este y aumentos ocasionales de intensidad por la tarde, aumentando al final del día a nordeste moderado en el litoral central y a noroeste moderado en Castellón, con probables rachas muy fuertes en su mitad norte.

DOMINGO

Para el domingo la Aemet prevé cielo muy nuboso con precipitaciones, que tenderán a remitir a últimas horas. La cota de nieve en el interior norte descenderá hasta unos 1.000-1.300 metros la segunda mitad del día.

Las temperaturas irán en descenso, que en el caso de las máximas será notable, y el viento será del noroeste, moderado y con rachas muy fuertes en Castellón, y flojo con intervalos de intensidad moderada en el resto.