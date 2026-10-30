QUADIS Marzá presenta el nuevo Audi Q4 e-tron en un encuentro exclusivo en Castellón

QUADIS Marzá presentó ayer el nuevo Audi Q4 e-tron en un encuentro exclusivo celebrado en el restaurante Alessandro Maino de Castellón. El evento reunió a clientes, profesionales y representantes del sector de la automoción en una velada dedicada a conocer de cerca la evolución de uno de los modelos eléctricos de referencia de la marca de los cuatro aros.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de descubrir las principales novedades del nuevo Q4 e-tron, un SUV que combina diseño, tecnología, confort y prestaciones para responder a las necesidades de la movilidad actual. Esta nueva evolución del modelo incorpora mejoras en su diseño exterior, así como avances en digitalización, conectividad y sistemas de asistencia a la conducción.

La presentación permitió conocer en detalle las características del vehículo y acercarse a una propuesta que apuesta por ofrecer una experiencia de conducción más intuitiva, tecnológica y confortable, sin renunciar a la versatilidad que caracteriza a un SUV pensado tanto para el entorno urbano como para los desplazamientos de mayor recorrido.

El encuentro transcurrió en un ambiente distendido y exclusivo, en el que los invitados pudieron compartir impresiones y conocer de primera mano las posibilidades que ofrece el nuevo modelo dentro de la gama eléctrica de Audi. La presentación contó con una destacada participación y despertó el interés de los asistentes por las novedades incorporadas en esta nueva generación.

Con iniciativas como esta, QUADIS Marzá refuerza su compromiso con la innovación y con acercar las últimas novedades de Audi a los clientes de Castellón y su provincia, apostando por experiencias que permiten descubrir los vehículos de una manera más cercana y personalizada.

El nuevo Audi Q4 e-tron se consolida así como una de las propuestas de la marca en el segmento de los SUV eléctricos, combinando la funcionalidad de un vehículo familiar con las ventajas de la movilidad eléctrica y el enfoque tecnológico característico de Audi.

El modelo ya está disponible para conocer en QUADIS Marzá Audi Castellón. Los interesados pueden solicitar información y concertar una prueba para descubrir de primera mano sus prestaciones y equipamiento.