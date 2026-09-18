Quadis Marzá presenta en Castellón el nuevo Volkswagen ID. Polo

El concesionario oficial Volkswagen en Castellón, Quadis Marzá, presentó este jueves el nuevo Volkswagen ID. Polo en un evento celebrado en sus instalaciones y que comenzó a las 19.00 horas.

La jornada contó con la participación del director de Ventas de Quadis Marzá, Raúl Mora, y del equipo comercial del concesionario, que acompañaron a los asistentes durante la presentación y explicaron las principales novedades del nuevo modelo eléctrico de Volkswagen.

El ID. Polo incorpora la conocida denominación Polo a la nueva era eléctrica de la marca. El vehículo mantiene la filosofía de un modelo compacto, práctico y orientado al uso diario, al tiempo que incorpora el enfoque tecnológico y eléctrico de la familia ID. de Volkswagen.

Con este lanzamiento, Volkswagen traslada al segmento de los vehículos compactos su apuesta por la movilidad eléctrica, con un modelo que combina diseño, tecnología, funcionalidad y eficiencia y que está concebido para responder a las necesidades de la movilidad urbana y del día a día.

Durante la velada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca el nuevo vehículo y descubrir sus principales características en un ambiente distendido. La presentación estuvo acompañada de catering y diferentes sorpresas, dentro de una jornada planteada para acercar el nuevo modelo a clientes y visitantes de una manera más experiencial.

La presentación del ID. Polo permite además a Quadis Marzá reforzar su apuesta por la innovación y la movilidad eléctrica en Castellón, acercando a sus clientes las últimas novedades de Volkswagen y facilitando un contacto directo con los nuevos modelos de la marca.