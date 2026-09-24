El puerto de Castellón destaca que más del 32% de sus tráficos están vinculados a la cerámica

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado el peso del sector cerámico para la actividad de PortCastelló y ha reclamado el apoyo conjunto de las administraciones para hacer frente a las circunstancias que atraviesa actualmente el clúster.

Ibáñez ha realizado estas declaraciones durante su participación en la feria internacional Cersaie, donde la Autoridad Portuaria de Castellón ha mostrado su respaldo al sector cerámico y ha mantenido diferentes encuentros institucionales.

"El sector cerámico es un pilar fundamental para el puerto de Castellón", ha señalado Ibáñez, quien ha explicado que este ámbito representa "prácticamente un tercio" de los movimientos de tráficos del puerto. Por ello, ha añadido, cualquier circunstancia que afecte al sector tiene también un impacto directo en la actividad portuaria.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha señalado que la presencia en los principales certámenes internacionales del sector tiene como objetivo mostrar el apoyo de PortCastelló y reforzar su conexión con las empresas cerámicas de la provincia, especialmente en un momento de incertidumbre que puede tener consecuencias para el puerto.

PortCastelló busca ganar peso en la exportación cerámica

Bajo el lema "Puerto de Castellón, puerto de la cerámica", Ibáñez ha destacado que PortCastelló es un puerto industrial al servicio del sector cerámico, especialmente a través de la importación de materias primas y el movimiento de graneles sólidos.

Al mismo tiempo, ha explicado que el puerto trabaja para convertirse también en una de las principales vías de salida del producto cerámico terminado. Para ello, ha señalado, se están desarrollando misiones comerciales destinadas a dar a conocer las posibilidades de PortCastelló en los mercados de destino.

En cuanto a los tráficos relacionados con la exportación, Ibáñez ha indicado que el puerto ya ha superado los 100.000 TEUS en lo que va de año. Según ha afirmado, se trata de un crecimiento "sostenido, homogéneo y correcto".

Las cifras de actividad muestran además el peso de la cerámica en el puerto. Más del 32% del tráfico total de PortCastelló está vinculado directamente al sector. El puerto es también una de las principales vías de entrada de materias primas para la industria cerámica, con un incremento del 15% en la importación de graneles sólidos como feldespato, caolín o arcilla en lo que va de año.

Conectividad ferroviaria y nuevas terminales

Para reforzar su papel como puerto de salida del producto acabado, la Autoridad Portuaria trabaja en la eficiencia logística y la conectividad intermodal. Entre los proyectos en marcha se encuentran las obras del acceso ferroviario a la dársena sur y la futura estación intermodal.

Ibáñez ha situado en 2028 la puesta en marcha de la infraestructura, mientras que el final de las obras está previsto para 2027. Según ha explicado, la estación estará a principios de 2027, aunque todavía quedará pendiente una parte de la conexión que debe ejecutar Adif, además de la señalización y las pruebas de seguridad ferroviaria.

El presidente de PortCastelló ha destacado que se trata de una obra "de gran envergadura" y ha señalado que puede convertirse en una vía de conexión con Europa desde el puerto de Castellón. En este sentido, ha indicado que la Autoridad Portuaria ya está trabajando en la comercialización de la plataforma logística.

Además, Ibáñez ha destacado la reciente implantación de terminales polivalentes destinadas a ofrecer mayor agilidad operativa a las empresas.

Encuentro con la comunidad portuaria en Tecna 2026

Coincidiendo con la celebración de Tecna 2026, la exposición internacional de maquinaria y tecnología para superficies y cerámica, la Autoridad Portuaria de Castellón ha organizado en Rímini un encuentro con la comunidad portuaria.

El acto pretende reforzar el compromiso de PortCastelló con el sector cerámico y consolidar la relación entre el puerto y una industria considerada estratégica para la provincia de Castellón.