El PSPV reclama a la Generalitat cubrir las vacantes de bomberos forestales

El secretario general provincial del PSPV, Samuel Falomir, denuncia que la Generalitat ha tenido que recurrir a personal fuera de turno para completar el dispositivo en una jornada de riesgo extremo. El socialista considera que esta situación evidencia las carencias de plantilla y advierte de que los bomberos deben afrontar las emergencias descansados y en condiciones de máxima capacidad de respuesta.

Falomir recuerda que a principios de agosto seis unidades terrestres de bomberos forestales de Castelló quedaron inoperativas al no alcanzar el mínimo de tres efectivos necesario para intervenir. A estas carencias, añade, se suman los llamamientos a trabajadores fuera de turno realizados durante el verano para reforzar el servicio en jornadas especialmente complicadas.

El dirigente socialista reclama al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, que detalle las vacantes existentes en la provincia y proceda a cubrirlas para garantizar que las unidades forestales dispongan de los efectivos necesarios. Falomir advierte de que los llamamientos extraordinarios no pueden convertirse en la solución habitual durante la temporada de incendios.