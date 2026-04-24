El PSPV abre su sede en Castelló para asesorar gratis sobre la regularización migratoria

El PSPV-PSOE de Castelló abrirá su sede de la calle Carcaixent para ofrecer asesoramiento gratuito a personas interesadas en el proceso extraordinario de regularización migratoria. La atención se prestará de lunes a viernes, en horario de 9 a 19 horas, con el objetivo de facilitar información fiable y frenar la proliferación de bulos y posibles estafas detectadas en torno a este procedimiento.

Para mejorar el servicio, se ha habilitado un sistema de cita previa que permitirá evitar colas y garantizar una atención personalizada. El registro ya está abierto en la dirección: https://psoecs.short.gy/cita-previa.

Los responsables de la oficina instan a quienes realicen la reserva de cita a acudir a la oficina en la hora indicada y con toda la documentación de que dispongan para facilitar la tramitación de expedientes. Entre los requisitos para acceder al proceso figuran haber estado en España antes del 1 de enero de 2026, acreditar una permanencia continuada de al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales.