Un programa intergeneracional busca frenar la despoblación de los pueblos del interior de Castellón

Torralba del Pinar ha acogido la presentación del Programa de Identidad Intergeneracional en Municipios en Riesgo de Despoblamiento, impulsado por la Generalitat Valenciana para fortalecer los vínculos entre vecinos, su territorio y la memoria de los pueblos del interior.

El director general de Administración Local, José Antonio Redorat, destacó que la iniciativa busca “preservar los valores de vivir en un pueblo y transmitirlos a los niños, para que no se pierdan y sirvan de relevo”. La alcaldesa, Silvia Pérez, y vecinos de la localidad participaron en el acto.

El programa incluye narraciones orales, juegos y exploración del entorno, desarrollados en colaboración con Ana Arnal Llop, creadora del proyecto Habilinatura. Estas actividades fomentan el orgullo de pertenencia, la cultura local y los encuentros entre generaciones.

Con esta iniciativa, la Generalitat pretende visibilizar la riqueza cultural de los municipios del interior y consolidar Torralba del Pinar como un espacio de vida, comunidad y futuro.