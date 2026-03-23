SUCESOS

A prisión un hombre por robar en siete vehículos en Sant Joan de Moró

La Guardia Civil de Villafamés esclarece varios delitos cometidos durante la madrugada y el sospechoso ingresa en prisión provisional.

Onda Cero Castellón

Castellón |

A prisión un hombre por robar en siete vehículos en Sant Joan de Moró
A prisión un hombre por robar en siete vehículos en Sant Joan de Moró | GC

La Guardia Civil de Villafamés ha detenido a un hombre de 36 años como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de varios vehículos, tras esclarecer siete hechos delictivos ocurridos en la localidad de Sant Joan de Moró (Castellón).

Las investigaciones se iniciaron después de que, durante varios días del mes de marzo, se presentaran numerosas denuncias por robos en vehículos estacionados en la vía pública. Todos los hechos presentaban características similares, tanto en la forma de actuar como en el intervalo de tiempo en que se produjeron, lo que hizo sospechar de la posible autoría común.

Los delitos se concentraron principalmente durante la madrugada. Los autores accedían al interior de los vehículos tras forzar las cerraduras y sustraían distintos objetos de su interior. En total, siete vehículos resultaron afectados.

Gracias a las gestiones realizadas por la Guardia Civil y con la colaboración de la Policía Local, se logró identificar al sospechoso, sobre el que ya constaban antecedentes por hechos similares. Tras su detención, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.

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