Un preso de la cárcel de Albocásser ha atacado a 5 funcionarios

En la zona donde están los internos más peligrosos de la cárcel de Albocàsser, el módulo interno, un preso ha atacado a 5 funcionarios. La intención, según Moisés Hernández, delegado de CSIF, era matar y no herir. Desde el sindicato, inciden en que se producen de media de una agresión cada 3/4 días. Por ello, piden más recursos, como un uniforme de trabajo adecuado, con zapatos resistentes al fuego en caso de incendio, y cursos de defensa personal más frecuentes, ya que tan solo se dan cada dos años.

Además, creen que es necesaria una reforma legislativa, que no se produce desde el 1996: "la ley está muy desactualizada para el tipo de agresiones que tenemos hoy en día". Actualmente, los funcionarios no son considerados agentes de la autoridad. Por este motivo, estos ataques, en muchas ocasiones, se resuelven como sanciones administrativas y no por la vía penal.

Cuando el interno salía a hacer sus actividades diarias, se abalanzó contra el funcionario que lo vigilaba. Fueron a socorrerle 4 trabajadores más de la prisión, que también resultaron heridos. Los cinco guardias tuvieron que ser trasladados al hospital por contusiones en la cara y los ojos. Los internos, como comentan desde el sindicato, son "personas extremadamente peligrosas, que no pueden estar en sociedad".