PortCastelló refuerza su alianza con la cerámica en el primer ‘PortCeramic Day’

Más de 250 fabricantes de azulejos, asociaciones, navieras, transitarios y operadores logísticos vinculados al sector cerámico se han reunido este miércoles en la primera edición del ‘PortCeramic Day’, un encuentro organizado por la Autoridad Portuaria de Castellón y la Fundación PortCastelló para reforzar el papel del puerto como eje estratégico de la industria azulejera.

La jornada ha sido inaugurada por el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, quien ha defendido la estrecha vinculación entre el puerto y el clúster cerámico. “Esta jornada significa formación, divulgación, reivindicación y reconocimiento. Siempre estamos al lado del sector cerámico y en este momento más que nunca”, ha afirmado.

Ibáñez ha subrayado además la voluntad de PortCastelló de consolidarse como socio estratégico de las empresas azulejeras. “Lo que queremos es enseñaros y seguir insistiendo en la fortaleza del puerto de Castellón con el sector cerámico. Es un momento para seguir uniendo sinergias y fortaleciendo lo que significa para Castellón el puerto”, ha señalado.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha reivindicado el potencial del recinto portuario tanto para la importación como para la exportación. “El 85% de la materia prima del sector pasa por el puerto de Castellón, pero queremos que el sector utilice más a su puerto en la exportación”, ha indicado, recordando además ventajas competitivas como “las bonificaciones del 40% al contenedor que no tienen otros puertos”.

“Somos la gran plataforma logística del sector cerámico. Estamos al servicio del sector los 365 días al año; somos el puerto de la importación del sector cerámico, pero queremos ser también el de la exportación”, ha añadido Ibáñez.

Durante el encuentro se han entregado los primeros premios ‘PortCeramic Day’, que reconocen la aportación de empresas y operadores a la competitividad internacional del clúster azulejero. Pamesa ha sido distinguida por su liderazgo exportador, Kaltun Ibérica por su papel estratégico en la importación de materias primas y la naviera Arkas por su trayectoria y conectividad ligada al sector cerámico.

“El puerto de Castellón tiene muchas más capacidades de las que utiliza el sector ahora mismo. Tenemos mucho más recorrido con el sector. Queremos ser vuestro puerto y lucimos con orgullo el ADN de la cerámica”, ha asegurado el máximo responsable de PortCastelló.

La jornada ha contado también con ponencias técnicas y mesas redondas centradas en el impacto económico de la cerámica y los retos del comercio internacional. Entre los participantes han estado representantes de ASCER, ANFFECC, Noatum, Crimidesa y Realonda, además de la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, quien ha abordado el futuro económico de la provincia vinculado al puerto.

“El puerto de Castellón es más que una plataforma logística; es una gran oportunidad para el sector cerámico, para el crecimiento económico de la provincia y para el futuro de todos nosotros”, ha concluido Ibáñez.