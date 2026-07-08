PortCastelló prevé movilizar cerca de 1.000 millones de euros en inversión pública y privada en los próximos cinco años

La Autoridad Portuaria de Castellón ha celebrado este jueves la XI edición de los Premios Faro, una gala que ha reunido a cerca de 320 representantes del ámbito social, empresarial, político y económico de la provincia. Durante el acto, el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, aseguró que el puerto afronta una etapa de crecimiento que permitirá movilizar cerca de 1.000 millones de euros de inversión pública y privada en los próximos cinco años.

Bajo la metáfora del faro como símbolo de confianza, Ibáñez defendió el papel de PortCastelló como "el gran aliado a la hora de inspirar esa confianza, generar oportunidades e ir de la mano de quienes quieran invertir". Al acto asistieron, entre otras autoridades, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

El presidente de la Autoridad Portuaria puso en valor la capacidad de atracción de inversiones del recinto portuario y destacó que, en solo un año, se ha concesionado el 25% del suelo disponible gracias a una inversión privada de 84 millones de euros. Asimismo, señaló que las obras ejecutadas alcanzan los 36 millones de euros, una cifra que multiplica por nueve la inversión registrada en 2021.

Balance de 2025

Ibáñez calificó 2025 como un ejercicio "muy positivo", con el tercer mejor resultado de la historia de PortCastelló tras el récord alcanzado en 2024. Entre los principales hitos destacó la transformación de 800 metros de línea de atraque en una dársena con 2,5 kilómetros operativos, un proyecto respaldado por 51 millones de euros de fondos europeos.

También subrayó la conversión de las tres terminales del puerto en instalaciones polivalentes, una medida que, según explicó, mejora la competitividad y amplía las oportunidades logísticas del enclave.

En materia de tráfico, el puerto cerró el ejercicio con un crecimiento del 6,5% respecto a 2024 y tres millones de toneladas más de mercancías que cuando comenzó el actual mandato, lo que supone un incremento del 20%.

Plena ocupación en graneles líquidos

Otro de los datos destacados fue la ocupación del suelo portuario. Según explicó Ibáñez, el puerto ha pasado de disponer de un millón de metros cuadrados libres hace tres años a contar actualmente con apenas 250.000 metros cuadrados disponibles.

En este sentido, aseguró que la zona destinada a graneles líquidos ha alcanzado el "sold out", al encontrarse toda la superficie concesionada.

Reconocimiento al tejido empresarial y social

Durante la gala se entregaron los Premios Faro, que reconocen la contribución de entidades, empresas y personas al desarrollo del puerto y de la provincia.

Los galardonados fueron la Comissió de Festes de Sant Pere, Noatum Logistics, la Asociación de Técnicos Cerámicos (ATC), el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, el Proyecto Dragon Boat del Real Club Náutico de Castellón, Escala a Castelló y Sebastián Pla.

Además, la Cámara de Comercio de Castellón recibió por primera vez el Faro-Guía Extraordinario PortCastelló, una distinción creada para reconocer trayectorias de especial impacto social y económico, coincidiendo con el 125 aniversario de la institución.