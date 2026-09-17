PortCastelló presenta su nueva estrategia para impulsar Castellón como destino de cruceros

PortCastelló ha presentado este jueves en la feria Seatrade Cruise Med 2026 su nueva estrategia para promocionar Castellón como destino de cruceros y posicionarlo como puerto 'boutique' de referencia en el Mediterráneo, una propuesta que llega con más de 20 escalas confirmadas para 2026 y 2027.

“Un puerto es donde llega el barco. Un destino es lo que sucede después”, ha señalado el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, durante la presentación ante representantes de compañías navieras internacionales y turoperadores.

Bajo el lema “Castellón, la llamada del Mediterráneo que despierta tus sentidos”, la campaña pretende ampliar la experiencia del crucerista más allá del puerto y ofrecer propuestas relacionadas con la gastronomía, la naturaleza, el patrimonio, la cultura y la artesanía de la provincia.

“El objetivo es pasar de una excursión estándar a una colección de experiencias capaces de generar un vínculo emocional con el destino”, ha explicado Ibáñez, quien ha definido Castellón como “un destino emergente, en pleno crecimiento” y ha destacado la diversidad de su oferta turística.

La presentación ha tenido un carácter sensorial y los asistentes han podido escuchar el sonido del mar a través de una caracola, percibir el aroma de la flor de azahar y de la naturaleza mediterránea, contemplar imágenes de paisajes y patrimonio, tocar piezas de cerámica y artesanía y degustar productos locales.

“No queremos mostrarte Castellón. Queremos que lo sientas”, ha afirmado Ibáñez, antes de dar paso a la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, quien ha invitado a los asistentes a “descubrir Castellón a través de los cinco sentidos”.

Propuestas adaptadas a cada pasajero

La nueva estrategia contempla experiencias adaptadas a los perfiles de los pasajeros y a los itinerarios de cada compañía. Entre las propuestas figuran visitas privadas a bodegas, grupos reducidos, gastronomía local y transporte premium para el segmento de lujo, así como actividades de naturaleza y bienestar.

También se plantean recorridos culturales y patrimoniales, excursiones familiares y experiencias relacionadas con la artesanía y la cerámica.

Entre los destinos incluidos en la oferta figuran Peñíscola, Vilafamés, Onda, Benicàssim, Oropesa y Burriana, además de espacios naturales como el Desert de les Palmes y otros enclaves del interior de la provincia.

“Uno de los principios sobre los que se articula esta nueva estrategia es construir la experiencia adecuada para cada itinerario”, ha señalado Ibáñez.

Más de 20 escalas en 2026 y 2027

PortCastelló cuenta con más de 20 escalas de crucero confirmadas para 2026 y 2027, con una previsión de alrededor de 21.000 pasajeros y tripulantes durante este periodo.

“Hemos pasado de cero escalas en 2023 a las más de veinte de los próximos dos años”, ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, quien ha vinculado este crecimiento con la consolidación de Castellón como destino emergente de cruceros.

La estrategia pretende aprovechar además la proximidad entre el puerto y los principales atractivos turísticos de la provincia, desde la costa mediterránea hasta los municipios del interior, con una oferta que combina patrimonio, naturaleza, gastronomía y artesanía.

Seatrade Cruise Med 2026 reúne en Las Palmas a más de 2.000 profesionales de más de 90 países, entre representantes de puertos, operadores y empresas especializadas, además de alrededor de 220 representantes de compañías navieras.