CRUCEROS

PortCastelló busca nuevas escalas de cruceros en la feria Seatrade Cruise Med

La Autoridad Portuaria mantiene más de una decena de reuniones con navieras y turoperadores para impulsar Castellón como puerto boutique del Mediterráneo

Onda Cero Castellón

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PortCastelló busca nuevas escalas de cruceros en la feria Seatrade Cruise Med
PortCastelló busca nuevas escalas de cruceros en la feria Seatrade Cruise Med | port castelló

La Autoridad Portuaria de Castellón, a través de la Fundación PortCastelló, participa en Seatrade Cruise Med 2026, la principal feria de cruceros del Mediterráneo, que se celebra estos días en Las Palmas de Gran Canaria.

La delegación castellonense, encabezada por el presidente de PortCastelló, Rubén Ibáñez, y la gerente de la Fundación PortCastelló, Susana Soria, ha mantenido más de una decena de encuentros B2B con navieras y turoperadores para promocionar las posibilidades del puerto y captar nuevas escalas.

El objetivo es consolidar las escalas actuales y atraer nuevos cruceros, especialmente de un perfil premium y de alto poder adquisitivo, interesado en experiencias vinculadas a la gastronomía, la cultura y la naturaleza.

“No buscamos competir en volumen ni en masificación, sino ofrecer una propuesta de valor basada en la excelencia operativa y una experiencia de destino genuina y sostenible”, ha señalado Ibáñez.

El presidente también ha destacado que Castellón está preparada para recibir cruceros con una oferta de excursiones adaptada a este tipo de visitante.

Durante la feria, los representantes de PortCastelló también se han reunido con Abercrombie & Kent para avanzar en la organización de futuros viajes

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